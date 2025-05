Le imprese di Confartigianato conquistano TuttoFood "Importante occasione di visibilità, internazionalizzazione e sviluppo commerciale"

Si è conclusa con numeri da record l’edizione 2025 di TuttoFood, la fiera internazionale B2B dedicata all’intero ecosistema agroalimentare, andata in scena negli spazi di Rho Milano dal 5 all’8 maggio. In soli quattro giorni, la manifestazione ha registrato oltre 95mila presenze, confermandosi uno degli appuntamenti di riferimento per il comparto food italiano e internazionale.

Incontri, degustazioni, conferenze e appuntamenti di networking hanno animato i padiglioni della fiera, offrendo un’occasione unica di confronto e visibilità per aziende, buyer, operatori professionali e istituzioni.

In questo contesto, la presenza delle imprese marchigiane ha rappresentato un punto di forza, grazie alla partecipazione all’interno della collettiva regionale promossa da Regione Marche e LINFA – Azienda Speciale della Camera di Commercio delle Marche. Lo spazio espositivo dedicato alle eccellenze agroalimentari del territorio ha saputo coniugare qualità, tradizione e innovazione, attirando l’interesse di numerosi visitatori professionali e stampa di settore.

Allo stand collettivo marchigiano ha fatto visita anche il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, che si è intrattenuto con i produttori presenti, riconoscendo il valore delle produzioni locali e la vitalità del tessuto imprenditoriale delle Marche.

Tra i protagonisti della collettiva, le attività produttive associate a Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo, che hanno contribuito a raccontare la qualità e la diversità delle produzioni della nostra terra. Le aziende presenti erano: Spinosi Srl; Bosco D’oro Tartufi; Azienda Agricola Monte Monaco; Il Frantoio Del Piceno; La Cerqua Tartufi; Caseificio Di Pietrantonio.

Come spiegano da Confartigianato, “la partecipazione a TuttoFood ha rappresentato un’importante occasione di visibilità, internazionalizzazione e sviluppo commerciale per le nostre imprese, che hanno potuto confrontarsi con buyer provenienti da tutto il mondo e promuovere il valore aggiunto della filiera artigiana marchigiana. Un sentito ringraziamento va a Regione Marche e alla Camera di Commercio delle Marche per l’organizzazione e il sostegno alla collettiva, che ha permesso di valorizzare al meglio le imprese del territorio in un contesto fieristico di assoluto prestigio”.

da: Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo