Grande successo per il progetto “Marche Eccellenze Tipiche” Vi hanno preso parte dieci aziende operanti nel settore dell'artigianato artistico

Ha ottenuto il grande apprezzamento del pubblico il progetto Marche Eccellenze Tipiche, che ha visto protagonista l’artigianato artistico nei luoghi simbolo del turismo del territorio.

L’iniziativa strategica è stata promossa da Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo, con lo scopo di valorizzare l’artigianato artistico regionale portandolo fuori dalle botteghe, direttamente nei cuori pulsanti del turismo delle Marche. Al centro, le eccellenze artigiane, veri simboli identitari locali, con il loro grande carico di storia e cultura.

Per questo motivo Confartigianato, da sempre impegnata nella tutela e promozione dei mestieri artistici, ha proposto una mostra itinerante che ha connesso tradizione, creatività e promozione turistica, con l’intento di offrire agli artigiani selezionati una vetrina privilegiata in tre eventi del territorio. Marche Eccellenze Tipiche ha fatto tappa a Tipicità Fermo, nelle scorse settimane alla Galleria degli Antichi Forni di Macerata, in occasione degli Aperitivi culturali e ad Ascoli Piceno durante la 39ª Rassegna di Moda sotto le Stelle.

Sono state coinvolte dieci imprese artigiane, di cui diverse insignite del titolo di Maestro Artigiano, che hanno messo a disposizione le proprie creazioni per far osservare dal vivo ai visitatori la bellezza di oggetti unici e autentici. Sono: Ivana Maiolati; Sartoria Arianna; Paimar; Creativa di Gioie; Taruschio Ceramiche; Piccole Gioie; Rimar; Massimo Ripa Gioielli; Daniele Silvetti Orafo; Dolcevita Studio.

Le location sono state scelte per la loro forte attrattività turistica, così da offrire un palcoscenico d’eccezione a queste produzioni di alta qualità, cariche di valore identitario e artistico. Marche Eccellenze Tipiche rappresenta una strategia di valorizzazione del saper fare artigiano, che non solo tutela la tradizione, ma la proietta nel futuro attraverso nuove forme di promozione esperienziale.

da: Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo