Camion in fiamme sull’A-14, chiuso per ore il tratto tra Grottammare e Pedaso Lunghe code in entrambe le direzioni, anche dopo la riapertura

Chiuso temporaneamente al traffico nella tarda mattinata di lunedì 31 marzo il tratto dell’A-14 (in entrambe le direzioni) compreso tra Grottammare e Pedaso.

Intorno alle ore 11.30, infatti, un mezzo pesante è stato avvolto dalle fiamme all’altezza del chilometro 295,8 all’interno della Galleria San Basso. Il conducente sarebbe riuscito a uscire autonomamente dal veicolo prima dell’arrivo dei soccorritori.

Intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia Stradale e il personale della Direzione 7° tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia. Registrati almeno tre chilometri di coda sia in direzione nord che sud.

Poco dopo le ore 14:00 si sono concluse le operazioni di spegnimento del veicolo. La conclusione delle attività di messa in sicurezza ha consentito la riapertura del tratto compreso tra Pedaso e Grottammare, in direzione Pescara. Poco prima delle ore 16:00, è stato riaperto anche in direzione Ancona il tratto compreso tra Grottammare e Pedaso.

Alle ore 19:00 circa, in direzione Ancona, si registravano ancora 13 km di coda, in diminuzione, con tempi di percorrenza di circa un’ora, per effetto dei danni causati dal mezzo pesante andato a fuoco all’interno della galleria San Basso, all’altezza del km 295,8.

Per consentire le operazioni di messa in sicurezza della galleria in relazione ai danni riportati, è stato necessario attivare una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta e pertanto, in corrispondenza dell’evento, il traffico transita su una corsia per senso di marcia.

Tale configurazione verrà mantenuta per tutte le attività di messa in sicurezza, che proseguiranno nella notte e nella giornata di martedì 1° aprile.

Per le lunghe percorrenze, agli utenti che da Bari sono diretti a Bologna, si consiglia di seguire per la A25 Torano-Pescara e, tramite la A24 Roma-L’Aquila-Teramo, raggiungere la A1 Milano-Napoli, tramite cui proseguire in direzione Firenze-Bologna.

Per le brevi percorrenze, agli utenti che da Pescara sono diretti ad Ancona, si consiglia di uscire a Giulianova, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A14 alla stazione di Pedaso.