Tamponamento sull’A-14 tra Grottammare e Pedaso, ferito un 53enne L'incidente è avvenuto all'altezza di Massignano

Ennesimo incidente stradale lungo l‘A-14 nel tratto compreso tra gli svincoli di Grottammare e Pedaso: un camion e un’automobile sono stati coinvolti in un tamponamento avvenuto intorno alle ore 13.00 di lunedì 27 maggio.

L’impatto si è verificato in direzione nord all’altezza di Massignano per cause non ancora pienamente accertate. Viste le lesioni riportate nello scontro, per il 53enne al volante della vettura si è reso necessario il trasporto all’ospedale di Torrette di Ancona: dopo le prime cure prestategli sul posto dai sanitari del 118, l’automobilista è quindi stato caricato a bordo dell’eliambulanza, atterrata presso il campo sportivo di Pedaso, che lo ha condotto nella struttura sanitaria del capoluogo dorico.

Inevitabili le conseguenze sulla viabilità, con la formazione di lunghe code verso Ancona. Presenti sul posto anche i Vigili del Fuoco e gli agenti di Polizia Stradale per gli accertamenti del caso.