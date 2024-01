Furto in una parrocchia sul litorale fermano, due i ladri denunciati dalla Polizia Nei guai anche un 50enne residente nell'Ascolano, proprietario dell'automobile utilizzata dalla coppia

La Polizia di Stato di Fermo è risalita alle identità dei due ladri responsabili, nel maggio scorso, di un furto in una parrocchia situata sul litorale fermano.

In tale occasione, un uomo e una donna si erano introdotti sia in chiesa che nell’abitazione del parroco, per poi far perdere le proprie tracce. Analizzando le riprese effettuate dalle telecamere installate in zona, i poliziotti hanno dapprima individuato l’automobile utilizzata dalla coppia, identificando quindi i malviventi: si tratta di un trentenne e di una ventenne, entrambi italiani e residenti in provincia di Pescara, già noti per precedenti simili. Scattata per loro una denuncia per furto aggravato in concorso.

Denunciato invece per favoreggiamento personale un 50enne residente nell’Ascolano, anch’egli di nazionalità italiana. L’uomo, proprietario della vettura identificata dalla Polizia, non ha fornito alcuna indicazione utile per stabilire chi avesse in uso la sua automobile nel giorno in cui era stato commesso il furto.