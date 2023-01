Bandi e agevolazioni per le imprese, nuovi incontri promossi da Confartigianato Si terranno a Macerata, Ascoli Piceno e Fermo rispettivamente il 17, 18 e 19 gennaio

Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo organizza un ciclo di incontri informativi gratuiti per illustrare le agevolazioni pubbliche disponibili per le imprese e i nuovi bandi in uscita.

L’iniziativa ha l’intento di orientare aziende e professionisti verso i percorsi di sviluppo che meglio si adattano ad ogni singolo business, seguendo la serie di possibilità aperte nei vari avvisi pubblici, sia attivati che in fase di definizione.

Tre gli appuntamenti in programma: a Macerata martedì 17 gennaio (ore 18 Auditorium Confartigianato di via Pesaro 21); ad Ascoli Piceno mercoledì 18 gennaio (ore 17.30 Pio Istituto di viale Sinibaldo Vellei 16); a Fermo giovedì 19 gennaio (ore 17.30 sede Confartigianato di viale Trento 36).

Tra i temi al centro del dibattito, i bandi attivi per il settore commercio e altri importanti finanziamenti destinati a varie aziende artigiane, che sono in previsione di uscita prima dell’estate. Un focus particolare sarà tenuto sull’avvio di nuove imprese, visto che a breve verrà aperta una nuova finestra per accedere a fondi: ci sono quindi i tempi tecnici per elaborare un progetto efficace. Non da meno, si parlerà delle agevolazioni legate all’internazionalizzazione e ai “bandi fiere” per chi ha intenzione di aprire diversi sbocchi commerciali. Durate l’appuntamento di Ascoli Piceno si farà inoltre una panoramica sul bando relativo all’Area Consind, rivolto alle sole imprese manifatturiere con il codice Ateco C.

“Sono momenti di informazione e quindi di crescita fondamentali – spiegano da Confartigianato – L’inizio dell’anno rappresenta un periodo “caldo” sia per chi ha un’idea imprenditoriale da realizzare, sia per chi vuole apportare modifiche al proprio business. Nel ciclo d’incontri daremo nozioni utili a partecipare ad un ricco panorama di contributi pubblici. Gli appuntamenti saranno tenuti dai colleghi dell’Ufficio Contributi alle Imprese, quindi da esperti che conoscono tecnicamente tutte le procedure per accedere ai finanziamenti proposti: sapranno infatti suggerire ai vari imprenditori (o aspiranti tali) i migliori percorsi a loro disposizione”.

È possibile iscriversi agli incontri sul sito di Confartigianato.