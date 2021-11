Al via il corso di idoneità in autotrasporto merci promosso da Confartigianato Il responsabile Zengarini: "Le lezioni sono appena iniziate, il prossimo appuntamento sarà venerdì 26 novembre"

Ha preso il via nei giorni scorsi il nuovo corso di idoneità professionale per chi vuole intraprendere l’attività di autotrasporto merci (con veicoli di oltre 35 quintali).

Il corso, che si sta svolgendo a Macerata, ha una durata di 150 ore, con la formazione che è finalizzata alla preparazione dei candidati che sosterranno l’esame per il conseguimento dell’attestato di capacità professionale, valido in tutti i paesi della Ue: un requisito indispensabile per l’iscrizione all’albo degli autotrasportatori.

Le lezioni dureranno fino a febbraio e si articoleranno seguendo le varie materie di interesse per gli autotrasportatori: dai fondamenti di diritto, di economia e di accesso al mercato, fino alle norme di gestione tecnica e di sicurezza stradale. Verranno toccati anche i regolamenti relativi al trasporto internazionale.

“Il corso sta ottenendo interesse – le parole di Paolo Zengarini, Responsabile Autotrasportatori – e l’affluenza è buona. Le lezioni sono appena iniziate, il prossimo appuntamento sarà venerdì 26 novembre, quindi ci sono ancora posti disponibili”.

Per info e iscrizioni: 0733366236, p.zengarini@confartigianatoimprese.org