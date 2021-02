Oltre 200 partecipanti per l’incontro online di Confartigianato sulla creazione d’impresa Successo per il webinar organizzato giovedì 28 gennaio

Si è tenuto giovedì 28 gennaio il webinar organizzato da Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo per informare sulla prossima uscita del bando che sarà emesso dalla Regione Marche per il sostegno alla creazione di impresa.

All’incontro online, che ha visto la partecipazione di oltre 200 utenti, sono intervenute le funzionarie della Regione Marche, Roberta Maestri e Simona Pasqualini, che hanno illustrato i principali aspetti che saranno previsti dall’avviso, la cui pubblicazione è attesa intorno alla metà di febbraio.

La misura si rivolgerà ai Comuni esclusi dalle aree di crisi, oggetto di altro intervento di agevolazione e nello specifico: Comuni ricadenti nello Snai Alto Maceratese e negli Iti Urbani che hanno individuato come priorità l’intervento di sostegno alla creazione d’impresa. Le aree di Comuni interessati saranno individuate da un apposito allegato che verrà pubblicato unitamente all’avviso. Potranno presentare la domanda i soggetti residenti in uno dei Comuni interessati, maggiorenni e che risultino in stato di disoccupazione al momento della domanda stessa. Altra condizione di partecipazione è che il soggetto non sia titolare di P.Iva, neppure in stato inattivo: l’apertura della P.Iva dovrà avvenire soltanto dopo la presentazione della domanda.

L’agevolazione consisterà in un contributo a fondo perduto, riconosciuto in conformità al regime di aiuto “de minimis”, che verrà erogato in due tranches. Una prima, pari a 15.000 euro, sarà erogata se il soggetto che ha proposto la domanda dimostra di aver avviato l’attività entro 4 mesi dall’ammissione al contributo. La seconda, potrà essere riconosciuta se il soggetto beneficiario intende creare, oltre alla propria posizione occupazionale, ulteriori posti di lavoro. Nello specifico potrà ottenere 5.000 euro per ogni occupato a tempo determinato di durata almeno biennale, e 10.000 euro per ogni occupato a tempo indeterminato fino ad un massimo contributo di 20.000 euro.

Potranno accedere al contributo le imprese che saranno costituite in qualunque forma giuridica, nonché gli studi professionali. La presentazione delle domande, che dovranno essere compilate telematicamente secondo la procedura informatica della piattaforma Siform2, avverrà nell’ambito di finestre temporali che si susseguiranno entro il 2 agosto 2021, salvo chiusura anticipata dello sportello per esaurimento fondi.

Confartigianato attraverso il proprio Ufficio Contributi pubblici alle Imprese, presente nelle sedi delle tre province, offrirà assistenza e consulenza nella redazione dei progetti e nella preparazione documentale necessaria alla presentazione della domanda, oltre a seguire l’iter fino all’erogazione del contributo.

Per qualsiasi informazione in merito potete contattare gli uffici ai seguenti recapiti:

Macerata: 0733/366421

Ascoli Piceno: 0735/777455

Fermo: 0733/366932

da: Confartigianato Imprese Macerata – Ascoli Piceno – Fermo