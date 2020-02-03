Il Giro d’Italia 2026 toccherà le Marche: arrivo dell’ottava tappa il 16 maggio a Fermo Il territorio marchigiano si tingerà di rosa solo nella parte sud

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La 109ª edizione del Giro d’Italia si prepara a regalare spettacolo lungo tutta la penisola, con la partenza fissata per l’8 maggio 2026 dalla Bulgaria e l’arrivo finale previsto il 31 maggio a Roma.

Un percorso lungo oltre 3.400 chilometri, articolato in 21 tappe, attraversando paesaggi diversi che metteranno alla prova i ciclisti.

Tra le regioni protagoniste ci saranno anche le Marche, interessate solo nella parte meridionale dal passaggio della ottava tappa, in programma il 16 maggio 2026. La corsa prenderà il via da Chieti per concludersi a Fermo, al termine di una frazione lunga circa 159 chilometri che si svilupperà inizialmente lungo la costa adriatica, attraversando località come Silvi Marina, Pineto, Roseto degli Abruzzi e Giulianova, per poi proseguire verso Tortoreto Lido,San Benedetto del Tronto, e nell’entroterra marchigiano.

Proprio qui i ciclisti dovranno affrontare una serie di saliscendi che riguarderanno centri come Montefiore dell’Aso e Monterubbiano, fino al tratto finale nella zona di Capodarco. Una tappa non molto semplice, che alterna tratti veloci sul litorale e altri più impegnativi nell’entroterra.