Scontro sull’A14 tra un furgone e un’autocisterna Registrati fino a sette chilometri di coda in direzione sud tra i caselli di Pedaso e Grottammare

Incidente stradale mercoledì 6 maggio nel tratto dell’A-14 compreso tra i caselli di Pedaso e Grottammare: coinvolti nell’impatto un furgone e un’autocisterna adibita al trasporto di olio.

Lo scontro si è verificato intorno alle ore 10.00 all’altezza di Cupra Marittima, in direzione sud. Ad avere la peggio è stato il conducente del furgone, rimasto incastrato tra le lamiere del suo veicolo: estratto dai Vigili del Fuoco, è stato affidato ai sanitari del 118, che hanno poi disposto per lui il trasferimento in eliambulanza all’ospedale di Torrette di Ancona.

Per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dei mezzi coinvolti nell’incidente, il tratto autostradale in questione è rimasto chiuso al traffico per oltre un’ora, creando così code lunghe fino a sette chilometri. La circolazione è stata ripristinata intorno alle ore 11.30.