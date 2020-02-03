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Scontro sull’A14 tra un furgone e un’autocisterna

Registrati fino a sette chilometri di coda in direzione sud tra i caselli di Pedaso e Grottammare

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Incidente sull'A-14 tra un furgone e un'autocisterna

Incidente stradale mercoledì 6 maggio nel tratto dell’A-14 compreso tra i caselli di Pedaso e Grottammare: coinvolti nell’impatto un furgone e un’autocisterna adibita al trasporto di olio.

Lo scontro si è verificato intorno alle ore 10.00 all’altezza di Cupra Marittima, in direzione sud. Ad avere la peggio è stato il conducente del furgone, rimasto incastrato tra le lamiere del suo veicolo: estratto dai Vigili del Fuoco, è stato affidato ai sanitari del 118, che hanno poi disposto per lui il trasferimento in eliambulanza all’ospedale di Torrette di Ancona.

Per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dei mezzi coinvolti nell’incidente, il tratto autostradale in questione è rimasto chiuso al traffico per oltre un’ora, creando così code lunghe fino a sette chilometri. La circolazione è stata ripristinata intorno alle ore 11.30.

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