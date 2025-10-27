Incontro sulla Zona Economica Speciale alla presenza del commissario Castelli L'appuntamento, organizzato da Confartigianato, si svolgerà venerdì 24 ottobre a Macerata

370 Letture Associazioni

Con l’estensione della Zona Economica Speciale (ZES) unica anche alla regione Marche, Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo organizza un seminario dedicato all’approfondimento degli aspetti operativi di questo importante strumento di sviluppo territoriale. L’iniziativa sarà inoltre l’occasione per illustrare nel dettaglio la procedura di accesso al credito d’imposta per gli investimenti previsti per il 2025, un’opportunità per sostenere la crescita e la competitività delle imprese locali.

L’incontro, aperto a tutte le aziende del territorio interessate a conoscere modalità, benefici e prospettive della ZES unica, si terrà venerdì 24 ottobre 2025 alle ore 17, presso l’Auditorium Confartigianato di Macerata (piazzale Rodolfo Tambroni Armaroli, 1).

Durante il seminario interverranno il senatore Guido Castelli, Commissario straordinario alla ricostruzione e rigenerazione dei territori colpiti dal sisma 2016, la dott.ssa Chiara Ercoli, Dirigente USR Marche – Settore Sviluppo del Territorio, e un esperto di procedure ZES, che illustreranno le novità e gli adempimenti necessari per accedere ai benefici.

L’appuntamento rappresenta un momento di confronto e informazione fondamentale per tutte le imprese che intendono cogliere le nuove agevolazioni.

Iscrizioni sul sito www.confartigianatoimprese.org