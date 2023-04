Gli imprenditori edili si confrontano sulle novità del nuovo Codice Appalti L'appuntamento è stato promosso da Confartigianato

Si è tenuto giovedì 20 aprile 2023, nella sede maceratese dell’Associazione, il primo incontro informativo sul nuovo Codice Appalti, organizzato da Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo e rivolto alle imprese edili del territorio.

Dopo i saluti del Segretario Generale Giorgio Menichelli e del Presidente interprovinciale degli Edili Giuliano Fratoni, i presenti hanno potuto ascoltare gli interventi del Segretario Nazionale ANAEPA Confartigianato, l’ing. Daniela Scaccia, del Presidente Anaepa Confartigianato Marche, Enrico Mancini e degli avvocati Enea Olimpi ed Edoardo Tozzo.

Grande soddisfazione è stata espressa dagli imprenditori presenti, che hanno ricevuto le prime informazioni utili sul Codice Appalti e sulle novità più attese.

“Come abbiamo sempre sostenuto – le parole di Stefano Foresi, Responsabile interprovinciale Edilizia – semplificazione e velocità dei procedimenti sono indispensabili per favorire il lavoro e la crescita delle imprese. Apprezziamo quindi l’impegno del Governo in merito alla revisione del Codice, ma auspichiamo che vengano create finalmente delle concrete condizioni per consentire alle micro e piccole imprese la partecipazione agli appalti pubblici. Ricordiamo che la maggior parte delle MPI, viste le proprie dimensioni, non hanno una figura professionale dedicata esclusivamente alla gestione degli appalti e tutto l’aspetto burocratico ricade spesso sul titolare. Tra gli aspetti da tenere in considerazione, c’è il criterio della prossimità. Gli appalti a Km 0 favoriscono l’economica territoriale, permettendo da una parte un monitoraggio quotidiano sullo stato dei lavori e dall’altra la valorizzazione dell’artigianato locale. Quanto alla revisione dei prezzi, è indispensabile tarare il sistema seguendo l’effettiva incidenza dei costi per le imprese, pensiamo al costo del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro”.

da: Confartigianato Imprese Macerata – Ascoli Piceno – Fermo