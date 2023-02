Blitz delle forze dell’ordine a Lido Tre Archi di Fermo, sequestrati quindici cani Negli ultimi tempi gli animali - e i loro padroni - sarebbero stati coinvolti in vari fatti di sangue

Nelle prime ore di venerdì 3 febbraio, le forze dell’ordine hanno eseguito un blitz in sette appartamenti di Lido Tre Archi di Fermo, abitati da soggetti già noti per i loro guai con la legge.

All’operazione, coordinata dal prefetto di Fermo, hanno preso parte Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Locale, nonché personale dei Vigili del Fuoco, del 118 e del servizio veterinario dell’AST di Fermo.

Una volta conclusi i controlli, diversi individui sono stati condotti in Questura o in caserma per ulteriori accertamenti. Sequestrati invece quindici cani di grossa taglia – nove adulti e sei cuccioli – balzati più volte alle cronache locali nel corso degli ultimi mesi: sarebbe riconducibile a loro la terribile aggressione avvenuta lo scorso 22 gennaio a Ripatransone, a seguito della quale una donna ha perso una gamba e un braccio.