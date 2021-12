Si avvicina il Natale, Confartigianato raccomanda “I Menù delle Feste” "L’invito è quello di andare nei luoghi di ristorazione, godendo della qualità delle proposte in tutta serenità"

In queste seconde festività natalizie dalla scoperta del Covid-19, Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo ha deciso di aggiornare e potenziare ancora di più la sua storica iniziativa de I Menù delle Feste de Le Province a Tavola. Nella pratica guida, I Menù delle Feste presentano una selezione di oltre quaranta ristoranti delle provincie di Macerata, Ascoli Piceno e Fermo, che propongono gustosi menù della tradizione. Divisi per Comune, ogni attività ha indicato la possibilità o meno di usufruire dell’asporto o della consegna a domicilio, le informazioni necessarie sui locali (come recapiti, profili social, ecc.) e l’eventuale possibilità di effettuare ordini via Whatsapp.

I Menù delle Feste sono arrivati alla settima edizione e oggi più che mai sono uno strumento in più per i ristoratori, mettendoli in contatto diretto con la clientela. Per questo Confartigianato ha avviato una campagna informativa sul progetto, per mettere a conoscenza il maggior numero di persone interessate all’iniziativa.

“In un momento così particolare per la ristorazione, I Menù delle Feste vogliono essere un canale di visibilità in più, che è stato accolto favorevolmente dalla categoria – le parole di Lucia Biagioli, responsabile del Settore per Confartigianato interprovinciale -. La quarta ondata si sta ripercuotendo anche a livello psicologico sulla cittadinanza, che manifesta la sua preoccupazione: la ristorazione è il primo fronte ad assorbire questi dubbi sul come gestire le prossime festività. La nostra iniziativa va nella direzione giusta: ribadire, cioè, che si può continuare ad usufruire dei servizi di ristorazione in sicurezza, con professionisti del settore che sono attenti ad applicare correttamente le normative. L’invito è quello di andare nei luoghi di ristorazione, godendo della qualità delle proposte in tutta serenità”.

Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo, per sostenere le imprese e il lavoro, ha anche avviato una campagna per invitare tutti ad acquisti artigiani e locali. I Menù delle Feste sono un progetto che ben si sposa con questa campagna.

I menù sono consultabili sul sito Confartigianato.

da: Confartigianato Imprese Macerata – Ascoli Piceno – Fermo