Nuovo incidente sull’A-14 tra i caselli di Pedaso e Grottammare Quattro i mezzi coinvolti; la temporanea chiusura del tratto in questione ha provocato gravi disagi alla circolazione

Ennesimo incidente stradale nella mattinata di mercoledì 9 giugno nel tratto autostradale dell’A-14 compreso tra i caselli di Grottammare e Pedaso.

L’impatto, verificatosi in una galleria all’altezza del chilometro 296, avrebbe interessato un autocarro e tre automobili: almeno una delle persone a bordo dei mezzi incidentati sarebbe rimasta ferita, venendo successivamente trasportata in ospedale per accertamenti.

Pesantissime invece le conseguenze dello scontro per la viabilità. La circolazione autostradale è stata temporaneamente bloccata in entrambe le direzioni di marcia per circa un’ora, provocando così code di diversi chilometri; rallentamenti diffusi si sono registrati anche nelle altre arterie stradali della zona, prese d’assalto da automobilisti e autotrasportatori.