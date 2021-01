Automobilista contromano sulla Statale Adriatica tra Pedaso e Cupra Marittima Ritirata la patente a un anziano di 92 anni

Momenti di apprensione all’inizio della scorsa settimana al confine tra le province di Fermo e Ascoli Piceno: un anziano automobilista in viaggio da Pedaso a Cupra Marittima ha infatti percorso un lungo tratto di strada in contromano.

Protagonista della vicenda un 92enne che, al volante della propria Fiat Panda, stava percorrendo la Statale 16 “Adriatica”: giunto all’altezza del territorio comunale di Massignano, l’uomo si è spostato inspiegabilmente sulla corsia opposta, evitando per miracolo degli impatti frontali con i veicoli provenienti da quel senso di marcia.

L’anziano è poi stato bloccato da un agente della Polizia Stradale che, sebbene non in servizio, è riuscito a fermare la sua corsa prima che si potessero verificare conseguenze spiacevoli. Per il 92enne è così scattato il ritiro della patente di guida, documento che gli era stato rinnovato appena da qualche mese.