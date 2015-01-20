Nuovi servizi della Croce Rossa Italiana per l’area dei Sibillini Ad agosto nel Fermano e nel Piceno

Crescono i servizi socio-sanitari, ad agosto, che la Croce Rossa Italiana Comitato dei Sibillini, mette a disposizione della popolazione montana e dell’entroterra delle province di Ascoli Piceno e Fermo.

Sempre più in prima linea la CRI Sibillini, con sedi a Comunanza e Amandola, per dare supporto di aiuto in questo periodo agostano, nel quale la popolazione aumenta in modo marcato, in queste zone, per la presenza di turisti italiani e stranieri, che scelgono le Marche per le vacanze estive. Quindi aumentano le attività che vedranno in campo una schiera di volontari dei Sibillini. Nonostante il caldo ed i disagi ad esso legati, non faranno mancare il loro contributo guidato da passione e impegno a favore dei cittadini.

Il mese di agosto vedrà impegnato il Comitato CRI Sibillini per i servizi programmati nell’AST di Fermo, con l’avvio del nuovo interpello e la firma della Convenzione per i trasporti programmati per tutti gli utenti residenti nei comuni montani dell’AST Fermo, saranno effettuati trasporti per visite specialistiche in ospedale, dimissioni dal nosocomio, trasferimenti tra ospedale di Fermo e quello di Amandola e viceversa. E ancora tutti i sabati di agosto e dall’8 al 14 agosto, la CRI Sibillini interviene H 24 per la postazione Mezzo Soccorso Base, a disposizione della centrale operativa Piceno Soccorso di Ascoli Piceno, che comprende l’Ascolano e il Fermano, servizio svolto gratuitamente.

Ma non finisce qui. Operatori e mezzi CRI saranno a supporto del Campo Estivo di Protezione Civile, organizzato dal gruppo comunale della Protezione Civile di Comunanza, dal 10 al 14 agosto e rivolto ai ragazzi dai 10 ai 16 anni. Impegni inoltre nelle manifestazioni estive di qualsiasi genere nei comuni del territorio di competenza nelle province di Ascoli e Fermo.

“Nel periodo estivo vogliamo dare supporto al nostro territorio e far sentire la nostra presenza ai cittadini dell’area montana, oltre che ai turisti; è importante far vedere quanto la Ns terra ha da offrire in temini di bellezza e servizi” dice la presidente della CRI Comitato Sibillini Valeria Corbelli. Una realtà di eccellenza, quella della CRI Sibillini, sul campo da 26 anni, e che, nel tempo, è cresciuta notevolmente, con tantissimi volontari di diversi comuni.