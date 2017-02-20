Cupra Marittima, tamponamento a catena sull’A-14 Un ferito è stato trasferito d'urgenza in ospedale dopo l'intervento dell'eliambulanza

Quattro i veicoli rimasti coinvolti in un incidente stradale, avvenuto venerdì 22 maggio nel tratto dell’A-14 situato tra Grottammare e Pedaso.

Intorno alle ore 13.00, in direzione nord, si è infatti verificato un tamponamento a catena in prossimità della galleria San Basso, all’altezza di Cupra Marittima. Lo scontro ha interessato un furgone e tre automobili.

Intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e i sanitari del 118. Per una delle persone a bordo delle vetture coinvolte nel sinistro stradale, si è reso necessario il trasferimento in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. L’incidente ha provocato lunghe code in direzione Ancona.