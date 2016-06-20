Annunciate le date del tour estivo di Maria Antonietta & Colombre Tappe marchigiane il 2 maggio a Porto Sant'Elpidio e il 4 luglio a Centobuchi di Monteprandone

Reduci della 76esima edizione del Festival di Sanremo, con il brano La felicità e basta, Maria Antonietta & Colombre annunciano le date del loro tour estivo nei principali festival italiani, da maggio a luglio 2026.

Gli appuntamenti, prodotti da Vivo Concerti, sono previsti sabato 2 maggio 2026 a Porto Sant’Elpidio (FM; Piazza Garibaldi), giovedì 21 maggio 2026 a Segrate (MI; MIAMI Festival), sabato 20 giugno 2026 a Bologna (Oltre Festival), sabato 27 giugno 2026 a Roma (Spaghetti Unplugged), domenica 28 giugno 2026 a Perugia (Umbria che Spacca), sabato 4 luglio 2026 a Centobuchi (AP; Cassandra Fest), venerdì 10 luglio 2026 a Mascalucia (CT; Mascalucia Summer Fest), mercoledì 15 luglio 2026 ad Arezzo (Mengo Music Fest) e venerdì 17 luglio 2026 a Francavilla al Mare (CH; Shock Wave Festival).

I biglietti saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com da mercoledì 11 marzo 2026 alle ore 14:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da lunedì 16 marzo 2026 alle ore 11:00.

Maria Antonietta e Colombre hanno partecipato per la prima volta al 76° Festival di Sanremo tra i big in gara con La felicità e basta. Una canzone che ribalta l’idea della felicità come conquista, merito o premio da guadagnare. Il brano si presenta come un atto di rivendicazione emotiva e civile: la felicità come diritto naturale, semplicemente perché si è vivi. Una dichiarazione poetica e politica nel senso più umano del termine, che invita a riprendersi ciò che spetta senza competizione, senza colpa e senza paura. Scritto interamente da Maria Antonietta e Colombre, il brano è prodotto dagli stessi artisti insieme a Katoo. La partecipazione al Festival rappresenta per i due artisti non un punto di arrivo, ma una nuova tappa condivisa: un momento simbolico in cui due identità forti, con un lungo percorso da solisti, scelgono di raccontarsi come una sola voce.

Biografia Maria Antonietta

Maria Antonietta, nome d’arte di Letizia Cesarini, è una cantautrice e scrittrice nata a Pesaro, con all’attivo quattro album solisti, un libro di poesie e racconti e un intenso percorso dal vivo tra concerti, reading e tour in Italia e in Europa. Esordisce nel 2012 con l’album Maria Antonietta, prodotto da Dario Brunori. Partecipa al Festival di Sanremo come ospite di Levante insieme a Francesca Michielin. Nel 2025 pubblica Luna di miele, album scritto a quattro mani con Colombre, e nel 2026 debutta in gara tra i Big con La felicità e basta.

Biografia Colombre

Colombre, nome d’arte di Giovanni Imparato, esordisce nel 2017 con Pulviscolo, candidato al Premio Tenco, vincendo il premio “Super Mei Circus” come miglior artista indipendente dell’anno. Cantautore, autore, musicista e produttore, ha all’attivo 3 dischi e tanti concerti in Italia e in Europa. Collabora con Chiello, IOSONOUNCANE, Calcutta, Alan Sorrenti, Franco126, Coez, Ceri, Pepite e altri. Produce, tra gli altri, il disco d’esordio Oceano paradiso di Chiello (platino) e co-produce per artisti come Coez, Ariete, BNKR44 e Irbis. Nel 2025 pubblica Luna di miele, album scritto a quattro mani con Maria Antonietta. Nel 2026 debutta in gara tra i big al Festival di Sanremo insieme a Maria Antonietta con La felicità e basta.

CALENDARIO DATE:

Sabato 2 maggio 2026 | Porto Sant’Elpidio (FM) @ Piazza Garibaldi – Ingresso gratuito

Giovedì 21 maggio 2026 | Segrate (MI) @ MIAMI Festival

Sabato 20 giugno 2026 | Bologna @ Oltre Festival

Sabato 27 giugno 2026 | Roma @ Spaghetti Unplugged

Domenica 28 giugno 2026 | Perugia @ Umbria che Spacca

Sabato 4 luglio 2026 | Centobuchi (AP) @ Cassandra Fest – Ingresso gratuito

Venerdì 10 luglio 2026 | Mascalucia (CT) @ Mascalucia Summer Fest – Ingresso gratuito

Mercoledì 15 luglio 2026 | Arezzo @ Mengo Music Fest – Ingresso gratuito

Venerdì 17 luglio 2026 | Francavilla al Mare (CH) @ Shock Wave Festival

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

Per info:

VIVO CONCERTI

www.vivoconcerti.com

Mail to: info@vivoconcerti.com

Tel: +39.02.30515020