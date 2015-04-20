Conto alla rovescia per l’edizione 2026 del Festival Terra Madre Dal 16 giugno a San Benedetto del Tronto, Ripatransone, Folignano e Monte Vidon Combatte

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Nato nel 2022 all’interno dei Progetti SAI, Terra Madre si configura come si configura come uno spazio di riflessione e approfondimento sui temi della migrazione, del diritto d’asilo, del movimento e delle trasformazioni globali che spingono milioni di persone a lasciare il proprio paese: conflitti, persecuzioni, disuguaglianze, cambiamenti climatici. Il Festival mette al centro la persona, le sue storie e i suoi diritti, con l’obiettivo di rafforzare sinergie tra attori istituzionali, realtà sociali e circuiti culturali e di promuovere una narrazione plurale, consapevole e orientata alla tutela.

Programma

16 giugno 2026 | 9:00–12:30 — Cooperativa On the Road, Contrada San Giovanni 2, San Benedetto del Tronto

Formazione “Iran: la storia e i movimenti sociali”, aperta anche a persone esterne; incontro online con Marina Misaghi Nejad, antropologa e attivista italo-iraniana.

17 giugno 2026 | 9:00–13:00 — Auditorium comunale Giovanni Tebaldini, Viale Alcide De Gasperi 124, San Benedetto del Tronto

Convegno “Aiutiamoli a (trovare) casa loro: sfide e buone pratiche per percorsi di inclusione abitativa”. Programma dettagliato e link di iscrizione disponibili a breve.

18 giugno 2026 | 18:30 — Sala Ascanio Condivi, Piazza XX Settembre, Ripatransone

“Daily Life”: mostra fotografica del laboratorio di photovoice realizzato dai e dalle beneficiarie dei Progetti SAI.

19 giugno 2026 | 18:00 — Il Colle, Via Bonaparte, Ripatransone

Aperitivo etnico e djset con Dj Dandios.

20 giugno 2026 | dalle 10:00 — Piazza Simon Bolivar e oratorio, Villa Pigna (AP), in collaborazione con Associazione Artica

Ore 10:00 — laboratori di musica e pittura;

Ore 18:00 — proiezione del documentario “Rumore Bianco” (Giorgio Cingolani, Michele Bernardi, Marie Moïse) e del cortometraggio palestinese “The Poem We Sang” (Annie Sakkab), seguiti da talk e dibattito con il regista Giorgio Cingolani, la Cooperativa On the Road e Piceno per la Palestina.

Ore 21:00 — concerto con Blister (pop), Luca Orsini & Boris (cantautorato), Janni (T.F.R. song), Vitelli (cantuatore folk – blues), Skeptron (alternative rock), Eterno Futurista (break beat – ambient), Jacopo Villa (bass music – latin core).

Durante la serata saranno disponibili stand di food&beverage.

9 luglio 2026 | dalle 18:00 — Giardini pubblici e piazza, Monte Vidon Combatte (FM)

Restituzione dei risultati del primo triennio del Progetto SAI di Monte Vidon Combatte, attività ludico‑ricreative per bambini e bambine e famiglie a cura delle operatrici del progetto, e concerto corale con coro locale e coro francese.

Gli eventi sono aperti al pubblico: alcuni prevedono iscrizione preventiva. Per programma aggiornato, dettagli logistici e link per le iscrizioni consultare il sito della Cooperativa On the Road: https://www.ontheroad.coop/5-festival-terra-madre-2026/.