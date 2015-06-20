Nuova chiusura del tratto dell’A-14 compreso tra Grottammare e Pedaso
Nelle notti di lunedì 16 e martedì 17 febbraio in entrambe le direzioni
Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività nell’ambito dei lavori di ammodernamento delle gallerie “San Basso”, “Castello di Cupramarittima”, “San Cipriano” e “Castello di Grottammare” e lavori di allestimento di un’area cantiere, nelle due notti di lunedì 16 e martedì 17 febbraio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Pedaso e Grottammare, in entrambe le direzioni, verso Pescara/Bari e Ancona/Bologna.
Di conseguenza, non saranno raggiungibili le aree di servizio “Piceno ovest” e “Piceno est”, situate rispettivamente verso Pescara/Bari e in direzione di Ancona/Bologna.
Si precisa che verrà istituito il divieto di sosta, all’interno delle due aree di servizio, dalle 18:00 di lunedì 16 e di martedì 17 febbraio, fino alla riapertura delle stesse.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
verso Pescara/Bari, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pedaso, seguire direzione SS16 Pescara-Ancona, immettersi sulla SS16 verso Pescara, seguire per A14 Bologna-Bari e rientrare in A14 alla stazione di Grottammare;
verso Ancona/Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Grottammare, seguire direzione SS16 Pescara-Ancona, immettersi sulla SS16 verso Ancona, seguire per A14 Bologna-Bari e rientrare in A14 alla stazione di Pedaso.
Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sull’app “Autostrade per l’Italia”, scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio.
Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.
