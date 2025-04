Limitazioni nella vendita dei biglietti per Fermana-Sambenedettese del 27 aprile Vietato l'acquisto ai residenti nelle province di Ascoli, Macerata, Ancona, Pesaro Urbino e Teramo

Decisione del Prefetto di Fermo, Dott. Edoardo D’Alascio, con riferimento all’incontro di calcio “Fermana F.C. – U.S. Sambenedettese” che si terrà il 27 aprile 2025.

Considerati i profili di rischio per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, a seguito delle determinazioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, in adesione alla proposta formulata dal Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive (CASMS), ha disposto, con provvedimento del 17 aprile 2025, il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Ascoli Piceno, Macerata, Ancona, Pesaro Urbino e Teramo.