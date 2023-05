Le imprese dell’agroalimentare incontrano nuovi buyer a TuttoFood Milano Capponi (Confartigianato): "Le nostre aziende sono sempre più apprezzate in tutto il mondo"

Oltre cinquanta imprese marchigiane, di cui venti del sistema Confartigianato, hanno preso parte a TuttoFood, prestigiosa biennale dedicata al mondo dell’agroalimentare che alla fiera di Rho, a Milano, ha messo in contatto 2.500 brand con buyer giunti da oltre 54 Paesi.

A raggiungere unanimi consensi, sono state le aziende del territorio produttrici di pasta, olio, confetture, tartufo, insaccati tipici, dolci e non solo, che hanno visto nei propri stand l’arrivo di buyer provenienti da Stati Uniti ed Europa (Francia, Germania, Belgio, Svizzera, Croazia), con la riconferma di mercati strategici come quello giapponese. Ma, come osserva Paolo Capponi, responsabile Export per Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo, “si sono avuti contatti anche con Paesi che si stanno iniziando ad affacciare ai nostri prodotti, penso ad Argentina, Finlandia, India, Australia, Nuova Zelanda e Canada. È la riprova che le nostre aziende sono sempre più apprezzate in tutto il mondo non solo per l’innata qualità, ma anche per l’attenzione rivolta al profilo dell’innovazione e del gusto. Le nostre produzioni, del resto, ben si sposano con le richieste dei mercati esteri e hanno la peculiarità di contaminare le cucine internazionali, diventando esse stesse nuovi elementi di fusione”.

È un momento particolarmente positivo per l’export di prodotti alimentari del territorio, come evidenziano i dati diffusi da Confartigianato, con il 2022 che ha registrato per questo settore un peso di 90 milioni di euro nella provincia di Macerata, 68 milioni per Ascoli Piceno e 13 milioni nella provincia di Fermo. La variazione percentuale rispetto al 2021 vede Macerata segnare un +17,5%, Ascoli Piceno un +25,9% e Fermo un +18,5%.

“Le imprese si sono dette soddisfatte dei risultati ottenuti durante TuttoFood – ha concluso Capponi -, visto che si andranno ad aprire nuove collaborazioni commerciali. Ringraziamo la Regione Marche, la Camera di Commercio delle Marche e ATIM Agenzia per il Turismo e per l’Internazionalizzazione delle Marche per il sostegno concesso in importanti iniziative fieristiche come questa”.

da: Confartigianato Imprese Macerata – Ascoli Piceno – Fermo