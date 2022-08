Al via due corsi di Confartigianato rivolti a giovani tra i 18 e i 29 anni Iscrizioni possibili entro sabato 27 agosto

Due corsi pensati per essere un ponte tra il mondo della scuola e quello del lavoro, aiutando così i giovani a scoprire e ad appassionarsi ad un mestiere, offrendo loro una nuova possibilità di occupazione. Con questo spirito partiranno presto due percorsi formativi di rilievo, gratuiti e rivolti a ragazzi e ragazze dai 18 ai 29 anni: il primo per modellista calzature (base); il secondo, per addetto alla sistemazione e manutenzione degli spazi verdi.

L’iniziativa si inserisce all’interno del progetto Goals plus della cooperativa Il Faro, realizzata con il prezioso supporto di Imprendere Srl, ente di formazione di Confartigianato.

Entrando nello specifico della proposta, il corso per modellista calzatura è rivolto a tutti coloro che vogliono apprendere le nozioni di base della modelleria calzaturiera uomo/donna. Sarà un’occasione per acquisire nozioni su materie prime e processi di lavorazione, con i partecipanti che accresceranno la propria padronanza delle principali tecniche di modelleria manuale. Il corso, che inizierà il 12 settembre (fino a dicembre 2022), si terrà nella sede “3 And Factory School” di Porto Sant’Elpidio (Fm) nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì (dalle ore 9 alle 13).

Quanto al percorso per addetti alla sistemazione e manutenzione degli spazi verdi, questo punta a far sviluppare ai partecipanti le conoscenze e le tecniche di base per la manutenzione delle strutture vegetazionali in aree verdi, parchi e giardini. Fornirà inoltre le competenze di base per imparare ad intervenire a livello esecutivo nelle attività relative alle coltivazioni arboree ed erbacee, all’orto/floricoltura, alla silvicoltura e alla salvaguardia dell’ambiente. Il corso prenderà il via il 19 settembre (fino a dicembre 2022) ai Vivai Manfrica all’Abbadia di Fiastra (Mc) e si strutturerà nei giorni di lunedì (ore 9-13 e ore 14-18) e martedì (ore 9-13).

Le iscrizioni vanno presentate entro il 27 agosto. Per maggiori informazioni è possibile contattare i seguenti recapiti: lavoro@ilfarosociale.it – 0733202933 (referente, Roberta Perini).

da: Confartigianato Imprese Macerata – Ascoli Piceno – Fermo