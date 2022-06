GAL Fermano e GAL Piceno insieme nel progetto “Valdaso Green Community” L'iniziativa è stata presentata ufficialmente martedì 14 giugno a Montalto delle Marche

99 Letture Associazioni

Saranno 23 i comuni coinvolti nella Valdaso Green Community, il progetto di cooperazione promosso in sinergia tra GAL Fermano e GAL Piceno presentato lo scorso 14 giugno presso la Cantina Valdaso di Montalto Marche alla presenza di istituzioni, imprese locali e professionisti di settore.

“Questo è un territorio abituato a lavorare in maniera sinergica e che si presta molto ad iniziative di ampio respiro” – commenta Michela Borri, Presidente del GAL Fermano capofila del progetto – “Dopo il PIL Ecoutour Valdaso, vogliamo continuare a sostenere lo sviluppo di quest’area con un progetto di cooperazione che coinvolga tutta la Valdaso e che rispecchia a pieno le finalità della nostra programmazione.”

Ad illustrare le finalità del progetto è stato Rocco Corrado, coordinatore tecnico del GAL Fermano “La strategia nazionale della Green Community supporta i territori rurali e di montagna che intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono, tra cui in primo luogo acqua, boschi e paesaggio, in modo da poter impostare un piano di sviluppo sostenibile non solo dal punto di vista energetico, ma anche ambientale ed economico. Per questo motivo Valdaso Green Community si concentra infatti sulla gestione integrata e certificata delle risorse idriche, lo sviluppo di un turismo sostenibile capace di valorizzare le produzioni locali e lo sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile.”

Tra i relatori per il GAL Piceno Ido Perozzi (vicepresidente) e Marina Valentini (coordinatore tecnico): “Insieme ai 14 comuni della Provincia di Fermo, i 9 comuni della Provincia di Ascoli Piceno vanno a completare il quadro degli attori che saranno protagonisti di questa progettualità. Istituzioni ed imprese insieme per una sinergia vincente e che possa far fronte alle difficoltà attuali per ridare benessere a questo territorio.”

Dopo i progetti dell’Ecomuseo della Valle dell’Aso, il contratto di fiume e l’accordo agroambientale di tutela delle acque quindi, un’altra grande opportunità per lo sviluppo della Valdaso che nei prossimi due anni sarà al centro della progettualità “green” dei GAL Fermano e Piceno.

Tutti i dettagli e le informazioni del progetto sono visibili sul sito del GAL Fermano al link https://www.galfermano.it/il-nuovo-piano-di-sviluppo-locale-per-il-gal-fermano/cooperazione/progetti-valdaso-green-community/.