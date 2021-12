Successo per il corso sul cronotachigrafo promosso da Confartigianato Il responsabile Paolo Zengarini: "Il corso è andato subito sold out per numero di partecipanti"

Si è concluso con successo il corso per gli autotrasportatori sul cronotachigrafo, promosso da Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo. Al termine della formazione, autorizzata dal Ministero dei Trasporti, è stato rilasciato un attestato di frequenza che certifica le competenze acquisite.

Il corso, della durata di 8 ore e dedicato alle imprese del settore e ai loro conducenti, si è tenuto nei giorni scorsi nella sede di Confartigianato. Visto l’alto interesse, sarà presto riconfermato.

Come spiega infatti Paolo Zengarini, Responsabile Settore Trasporti, “il corso è andato subito sold out per numero di partecipanti che potevamo inserire, a riprova che questi eventi sono molto richiesti dalla categoria. Le aziende sono attente e hanno un occhio di riguardo verso la formazione. Perciò Confartigianato si adopererà per organizzare un nuovo appuntamento dedicato al cronotachigrafo, pensiamo già in primavera 2022. Inoltre, riprenderanno sicuramente le lezioni per l’accesso alla professione, della durata di 74 ore: quelle che abbiamo promosso nel corso del 2021 hanno accolto l’interesse del pubblico. Infine, stiamo predisponendo un progetto di ampio respiro legato alle questioni di guida sicura: lo presenteremo presto”.

da: Confartigianato Imprese Macerata – Ascoli Piceno – Fermo