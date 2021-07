Confartigianato torna a chiedere una riapertura graduale dei cantieri sull’A-14 "I danni prodotti da queste scelte organizzative stanno flagellando le nostre imprese"

Confartigianato esprime grande preoccupazione in merito alla prossima riapertura dei cantieri che interessano il tratto autostradale dell’A14 e si fa portavoce della situazione di disagio che, da troppo tempo, le imprese stanno vivendo.

“L’idea della ripresa dei lavori, che supponiamo potrebbe avvenire alla fine delle vacanze estive, – dichiarano il Presidente Enzo Mengoni e i Vice Lorenzo Totò, Natascia Troli ed Emanuele Pepa – sta mettendo in agitazione le nostre imprese proprio perché prospettiamo un ritorno alla drammatica situazione di partenza.

La paura, o forse, purtroppo la certezza, è che si possa arrivare a congestionare di nuovo un tratto autostradale le cui problematiche sono ormai ben note. Torniamo quindi a ribadire, questa volta con ancor più forza, che i danni prodotti da queste scelte organizzative stanno flagellando le nostre imprese, in primis dell’autotrasporto, colpendo duramente tutto il sistema economico e produttivo del nostro territorio. Chiediamo inoltre di conoscere una data di ultimazione dei cantieri interessati, questione che ad oggi non è stata ancora affrontata”.

“Abbiamo più volte sottolineato – aggiunge Pepa, in qualità di Presidente interprovinciale settore Trasporti – come le lunghe code ricadano sui tempi di guida e sull’impegno giornaliero, pregiudicando fortemente gli utili finali. È necessario quindi prendere dei provvedimenti risolutivi che possano prevedere ad esempio, a nostro avviso, la riapertura graduale dei lavori, interessando distanze maggiori tra un cantiere e l’altro in modo da poter garantire almeno lo smaltimento del traffico”.

da: Confartigianato Imprese Macerata – Ascoli Piceno – Fermo