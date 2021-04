Adesione da parte di Confartigianato alla mobilitazione nazionale dei taxisti Paolo Zengarini, Confartigianato Trasporti: "Dopo 14 mesi di fermo quasi totale, le imprese sono arrivate al limite"

Confartigianato aderisce alla mobilitazione nazionale dei taxisti a sostegno del settore che sta attraversando una crisi gravissima.

Nella giornata di oggi, giovedì 29 aprile, sono convocate presso tutte le città italiane assemblee di categoria, con presidi e richieste d’incontro al Prefetto e agli Enti locali a sostegno delle seguenti richieste economiche da avanzare al Governo e ai Ministri competenti.

La situazione in cui verte il settore è una reale minaccia per l’equilibrio finanziario e la sopravvivenza di un importante numero di imprese nell’intero territorio nazionale, inclusa la nostra regione dove operano circa 220 taxisti.

“Confartigianato Trasporto Persone, Taxi, NCC e trasporto con Pullman da Turismo – ha sottolineato Paolo Zengarini, responsabile Confartigianato Trasporti – si è battuta per essere coinvolta nel trasporto Persone di linea (il cosiddetto TPL), ma le risposte sono state sempre negative. Dopo 14 mesi di fermo quasi totale, le imprese sono arrivate al limite e per questo Confartigianato Taxi insieme ad altre associazioni di categoria ha aderito alla mobilitazione del settore. Quello che chiediamo sono provvedimenti di sostegno economico immediati e di misura adeguata, così come fatto per altri settori. Provvedimenti che sono indispensabili per garantire il servizio di trasporto pubblico non di linea svolto con autovetture Taxi”.

Tra le richieste di Confartigianato anche l’istituzione di un fondo di 800 milioni di euro per l’anno 2021 a sostegno dell’intero settore trasporto persone in servizio pubblico non di linea, la sospensione e proroga di mutui, leasing e finanziamenti, la reintroduzione della detassazione delle accise sui carburanti, la semplificazione delle procedure da parte dei Comuni per l’utilizzo voucher taxi e l’ampliamento dell’utilizzo dei mezzi a favore di personale sanitario e popolazione da vaccinare.

