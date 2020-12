Confartigianato lancia la campagna “A Natale Acquistiamo Locale” "È indispensabile operare per agevolare un’alleanza tra il mondo produttivo e i consumatori"

Prende il via oggi A Natale Acquistiamo Locale, il progetto di Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo che rientra nella più ampia campagna #acquistiamolocale, promossa da Confartigianato.

Per l’occasione è stata lanciata un’ampia comunicazione in tutto il territorio sull’importanza di fare acquisti nelle realtà locali, dando ad imprenditori ed artigiani quel sostegno indispensabile a superare la grave crisi che si è innestata con lo scoppio della pandemia.

Una vicinanza che si traduce pure nell’esortazione a guardare alle nostre eccellenze per i doni natalizi, perché mai come in questo periodo festivo è fondamentale essere al fianco del settore produttivo.

Eccellenze come il 100% Made in Italy, il marchio di garanzia di Confartigianato che mette a sistema 184 realtà che fanno della produzione italiana il loro segno distintivo. O come MyMarca, l’e-commerce che spedisce ovunque la qualità marchigiana.

Non solo informazione, ma anche promozione. A Natale Acquista Locale fornirà agli associati una serie di azioni utili alla competitività, in un mercato così stravolto dal Covid-19, grazie alla partnership con servizi innovativi. Partendo dal delivery e dalla consegna dei prodotti direttamente al cliente finale con l’App In Consegna fino alla startup Cyrco, piattaforma ideata e sviluppata su misura per i piccoli commercianti e artigiani.

Inoltre, Confartigianato ha anche quest’anno promosso il progetto I Menù di Natale de La Provincia a Tavola, che prevede la selezione di alcuni ristoranti della provincia che proporranno gustosi menù nei giorni di festa.

Infine, diverse aziende associate a Confartigianato stanno prendendo parte ad importanti contenitori promozionali, come Artigiano in Fiera e Tipicità.

“Quello natalizio è un periodo fondamentale per molti imprenditori e per la tenuta occupazionale – le parole del Segretario Territoriale Giorgio Menichelli -. È indispensabile operare per agevolare un’alleanza tra il mondo produttivo e i consumatori. Per questo sosteniamo il progetto “A Natale Acquista Locale”, convinti che possa essere una spinta per il territorio”.

“Le nostre imprese hanno bisogno di stare sul mercato, soprattutto con l’arrivo del periodo natalizio – ha detto il Presidente di Confartigianato Imprese Marche, Ascoli Piceno e Fermo Renzo Leonori -, facendo crescere le produzioni del nostro territorio. Un’occasione per far ripartire le città”.

Alla conferenza stampa di questa mattina hanno preso parte Riccardo Golota, Responsabile Ufficio Marketing e Settore Ristorazione, Paolo Capponi, Responsabile Settore Moda, Export e coordinatore di 100%Made in Italy, e Demetrio Ciccioli di In Consegna.

La campagna #acquistiamolocale proseguirà anche dopo le feste.

da: Confartigianato Imprese Macerata – Ascoli Piceno – Fermo