Dramma a Montefortino, morto un operaio di 33 anni La tragedia si è consumata nella mattinata di venerdì 12 giugno

Vano ogni tentativo di soccorso a Montefortino per un operaio di 33 anni, deceduto in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto nel corso della mattina di venerdì 12 giugno.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vittima, originaria della Costa d’Avorio, stava prendendo parte ad alcuni lavori nei pressi del lago di Gerosa quando sarebbe stato colpito violentemente da un escavatore. L’impatto non gli avrebbe lasciato alcuno scampo, tanto da rendere purtroppo inutile il trasferimento in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. In corso tutti gli accertamenti del caso volti a chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.