Insieme per gli Altri: via da Porto San Giorgio a una serie di concerti durante le Festività L'orchestra si appresta a celebrare i suoi primi sei anni di attività benefica, nei quali ha raccolto oltre 110mila euro - FOTO e VIDEO

Con 239 concerti in 82 località e 140 associazioni di volontariato sostenute nella raccolta di oltre 110.000 euro, l’orchestra Insieme per gli Altri si appresta a celebrare i suoi primi sei anni di attività.

Li abbiamo incontrati nel bellissimo Teatro Comunale di Porto San Giorgio, durante l’iniziativa “10 anni con cura” promossa da A.N.P.O.F. ODV (Associazione Noi per l’Oncologia Fermana).

La serata si è svolta in un clima di autentica comunità: dalle parole del sindaco Valerio Vesprini e dei volontari, fino agli interventi del presentatore Luca Sestili e del cabarettista Piero Massimo Macchini, che ha aperto l’evento con una nota di leggerezza. L’orchestra, diretta dal Maestro Samuele Faina, ha proposto un percorso nelle colonne sonore più amate: da C’era una volta in America a Braveheart, da L’ultimo dei Mohicani a Titanic, da Skyfall a Mamma Mia!, da Il Gladiatore a… Pierino contro tutti.

Al termine, abbiamo raccolto le impressioni di tre protagonisti: il Maestro Samuele Faina, il panflautista Matteo Borazio e Francesco Di Mauro, trombettista e coordinatore dell’orchestra.