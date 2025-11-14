Adesso FM
Tamponamento a catena sull’A-14, code e disagi tra Pedaso e Grottammare

Registrati diversi chilometri di coda in direzione sud a seguito dello scontro tra due autobus e un tir

Tamponamento a catena sull'A14

Ancora un incidente stradale nel tratto autostradale compreso tra Pedaso e Grottammare: nella mattinata di venerdì 14 novembre si è infatti verificato un tamponamento a catena all’interno di una galleria situata all’altezza di Cupra Marittima.

Nello scontro, avvenuto poco prima delle ore 9.00 in direzione Pescara, sono rimasti coinvolti due autobus e un tir. Sul posto sono intervenuti sia i Vigili del Fuoco che il personale sanitario del 118: sette le persone ferite in maniera fortunatamente lieve e successivamente trasferite negli ospedale di Fermo e San Benedetto del Tronto.

L’impatto, inevitabilmente, ha comportato gravi disagi alla circolazione, con code lunghe fino a dieci chilometri in direzione sud. Presenti sul luogo dello schianto anche gli agenti della Polizia Stradale. Il tratto in questione, chiuso temporaneamente per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi, è poi stato riaperto intorno alle ore 11.00.

Athos Guerro
Athos Guerro
Pubblicato Venerdì 14 novembre, 2025 
alle ore 18:01
