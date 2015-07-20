Camion si ribalta in una galleria dell’A-14, traffico in tilt tra Pedaso e Grottammare Code fino a otto chilometri in direzione sud

Pesanti disagi alla circolazione lungo l’A-14 si sono registrati nella giornata di venerdì 31 ottobre, successivamente all’incidente avvenuto all’interno della galleria Castello, nel territorio di Grottammare.

Il fatto si è verificato intorno alle ore 8.00, quando un’autocisterna con un carico di gasolio si è ribaltata mentre stava procedendo in direzione sud. Il carburante trasportato si è così riversato sull’intera carreggiata, paralizzando il traffico.

Soccorso dai sanitari del 118, il camionista è poi stato trasferito in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. I Vigili del Fuoco di San Benedetto e Fermo si sono invece dati da fare per rimuovere il mezzo pesante e mettere in sicurezza la galleria: dopo una chiusura di diverse ore, che ha provocato lunghe code sia sull’A-14 che lungo la Statale Adriatica, il tratto compreso tra i caselli di Pedaso e Grottammare è stato riaperto intorno a mezzogiorno.