Spaccio di cocaina a Porto San Giorgio, denunciato un giovane di 25 anni Il pusher, residente nel Piceno, è stato colto in flagrante dagli agenti della Polizia di Stato

Nei giorni scorsi, in occasione dei controlli sul territorio svolti a Porto San Giorgio, la Polizia di Stato ha denunciato un 25enne residente in provincia di Ascoli Piceno: è accusato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane, di origini albanesi, si trovava al volante di un’auto con targa straniera, notata mentre era ferma in via Nazario Sauro: nelle immediate vicinanze, i poliziotti hanno riscontrato la presenza di tre ragazzi, i quali, poco dopo il transito della volante, si sono avvicinati all’automobilista scambiando qualcosa con lui.

Sospettando si trattasse di una compravendita di droga, gli agenti hanno fermato la vettura in via XX Settembre. Grazie al fiuto del cane antidroga Grant, nel borsello trovato in possesso del 25enne sono stati scoperti sei involucri contenenti cocaina: in seguito, presso la sua abitazione sono stati rinvenuti 3 grammi di sostanza da taglio e il materiale adoperato per il confezionamento e la pesatura dello stupefacente. Dopo le analisi condotte dalla Polizia Scientifica, la sostanza illecita è stata posta sotto sequestro, mentre per il pusher è scattata la denuncia.