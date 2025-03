Controlli straordinari della Polizia nel Fermano, 38 gli automobilisti sanzionati Due le patenti ritirate

Negli ultimi giorni gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Stradale hanno effettuato controlli straordinari sul territorio fermano, concentrandosi in particolar modo nel contrasto dei comportamenti pericolosi al volante.

Nel giro di 48 ore, le forze dell’ordine hanno così fermato oltre 100 veicoli, identificando circa 200 persone: ben 38 gli automobilisti sanzionati per varie infrazioni alle norme del Codice della Strada, per un totale di 88 punti decurtati.

Due le patenti di guida ritirate. Una è stata tolta a un ventenne di Cossignano, trovato in possesso di marijuana e hashish in occasione di un controllo svolto ad Amandola. Le sostanze stupefacenti sono state sequestrate e per il giovane si è proceduto con la segnalazione alla Prefettura.

A Porto San Giorgio, invece, un 17enne di origini marocchine, residente in un altro comune della provincia, è stato sanzionato in quanto sorpreso anch’egli con degli stupefacenti. Una volta ultimate le procedure del caso, il ragazzo è stato affidato ai propri genitori.