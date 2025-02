Imprese della moda in partenza per gli eventi legati alla Milano Fashion Week "Parola d’ordine, raddoppiare i nostri sforzi"

234 Letture Associazioni

Nei momenti difficili bisogna raddoppiare gli sforzi. È lo spirito che sta muovendo gli imprenditori del settore moda, che si preparano a vivere una delle settimane clou sul fronte internazionalizzazione.

Da domenica 23 febbraio prenderà il via la carrellata di eventi fieristici legati alla Milano Fashion Week, partendo da Micam, Mipel, Linea Pelle e White, con un ulteriore occhio puntato quest’anno anche alla Milano Fashion&Jewels. Tra gli eventi che vedranno protagoniste le imprese di Confartigianato, c’è poi la nuova edizione di Artisanal Evolution, partnership con CSM Camera Showroom Milano creata per dare visibilità alle MPMI, con un “fuori salone” delle collezioni selezionate nei vari showroom milanesi.

Come spiega Lorenzo Totò, Vicepresidente di Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo, si parte alla volta di Milano con molte incertezze, ma “gli imprenditori sanno benissimo che in questo momento così delicato arroccarsi dentro le nostre aziende non porta da nessuna parte. Dobbiamo invece aprirci e se prima bastava partecipare ad un paio di fiere l’anno, oggi dobbiamo essere ancora più presenti: moltiplicare il nostro impegno e la nostra vivacità commerciale è l’unico modo per incontrare i buyer e raccogliere ordini. Sotto questo input va letto, ad esempio, il rinnovato accordo di Confartigianato con la Milano Fashion&Jewels, una manifestazione che sta crescendo molto e sta incontrando interesse. Le nostre imprese saranno poi sicure protagoniste all’atteso White, evento che vede una fattiva partnership con Confartigianato. Ampliamo, allora, le nostre opportunità. Inoltre, in questo momento storico sono molto importanti le sinergie tra noi Associazioni per salvaguardare l’eccellenza produttiva”.

È chiaro, quindi, che lavorare dentro la sola ambientazione fieristica non è più sufficiente, “ma è opportuno organizzarsi seguendo anche più direzioni – riflette Paolo Capponi, Responsabile Export Confartigianato -: sono auspicabili ulteriori missioni esplorative in Paesi emergenti come Canada o Sudafrica o eventi paralleli come Artisanal Evolution, che rappresenta una vetrina davvero originale ed esclusiva. La parola chiave (condivido il pensiero di Lorenzo Totò) continua ad essere “sinergie”, per far sì che tutto il territorio prosegua sullo stesso obiettivo, che si traduce nel preservare la qualità locale. Sinergie come quella che portiamo avanti con Regione Marche e Camera di Commercio delle Marche, che sono partner essenziali per l’internazionalizzazione. Diversifichiamo, quindi, le nostre strategie”.

da: Confartigianato Imprese Macerata – Ascoli Piceno – Fermo