Riqualificazione delle strutture ricettive, primo incontro informativo a Macerata Gli appuntamenti, promossi da Confartigianato, si terranno anche ad Ascoli, Fermo e Cupra Marittima

284 Letture Associazioni

Ha preso il via il ciclo di incontri informativi promossi da Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo e dal Digital Innovation Hub di Confartigianato Marche per presentare il nuovo bando per la riqualificazione delle strutture ricettive, che prevede contributi dalla Regione Marche per 14,7 milioni di euro.

Il primo appuntamento si è tenuto ieri, martedì 18 febbraio, nella sede di Confartigianato a Macerata, e ha visto intervenire, oltre agli esperti dell’Associazione, la Dirigente del settore Turismo della Regione Marche Paola Marchegiani, che ha illustrato le novità del provvedimento.

“A Macerata abbiamo dato l’avvio ad un ciclo di appuntamenti organizzati da Confartigianato e Digital Innovation Hub per promuovere una misura fortemente attesa nell’ambito della ricettività, in quanto volta a supportare i progetti di investimento e riqualificazione di strutture alberghiere, country house e dimore storiche – ha spiegato Emanuela Fiorani, Responsabile Ufficio Contributi Pubblici alle Imprese -. Con l’intervento della Dirigente regionale, la dottoressa Paola Marchegiani, la numerosa platea ha potuto conoscere questa importante opportunità che contribuirà a rilanciare il grado di attrattività e di accoglienza dell’offerta turistica marchigiana, puntando sugli elevati standard di qualità che simili tipologie di strutture possono ottenere. La Dirigente Marchegiani ha fatto anche una panoramica sulle ulteriori opportunità offerte e di prossima apertura riguardanti la sfera turistica, facendo comprendere le importanti azioni che la Regione ha messo in campo per attenzionare un settore volano della crescita economica e produttiva territoriale”.

Sulla scia di tale partecipazione, Confartigianato e Digital Innovation Hub promuoveranno altri tre incontri: giovedì 20 febbraio alle ore 15 ad Ascoli Piceno (sede Confartigianato, via Sinibaldo Vellei, 16/B); lunedì 24 febbraio alle ore 16 a Cupra Marittima (sala consiliare del Comune, piazza della libertà, 11); martedì 25 febbraio alle ore 15 a Fermo (sede Confartigianato, viale Trento, 36).

Per partecipare agli incontri è possibile iscriversi su www.confartigianatoimprese.org.

da: Confartigianato Imprese Macerata – Ascoli Piceno – Fermo