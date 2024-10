Grande partecipazione per il lancio del progetto “Autunno nei Sibillini” Coinvolti nove comuni delle province di Ascoli e Fermo

Tutti insieme per la prima volta, con la prospettiva di dare continuità a questo format. Ha raccolto tanti consensi il progetto condiviso di promozione turistica delle manifestazioni autunnali nell’area montana dei Sibillini.

Nove sindaci, di comuni delle province di Ascoli e Fermo, hanno presentato le diverse manifestazioni dell’autunno 2024, ognuno quella in programma nel proprio paese. Un evento tenutosi nell’auditorium “A. Luzi” di Comunanza gremito di spettatori, con la presenza straordinaria, nel ruolo di madrina, della famosa attrice di cinema, tv e teatro Manuela Arcuri.

Tante e varie le proposte dei primi cittadini. Manifestazioni che si distribuiranno per tutta la stagione. Il primo appuntamento, in ordine cronologico, sarà quello di Comunanza con la Fiera degli Uccelli domenica prossima, che quest’anno vedrà anche alcune anteprime sabato pomeriggio con altri eventi e venerdì con un convegno. Amandola celebra il tartufo bianco pregiato dei Sibillini con Diamanti a Tavola, i primi di novembre con due lunghi fine settimana pieni di eventi. Nel secondo week end di ottobre, a Montefalcone Appennino si potranno gustare molti piatti della tradizione montana e acquistare prodotti tipici e artigianali dai produttori con Sapori d’Autunno. Quindi a seguire, nei fine settimana, a Smerillo e poi a Montemonaco sarà protagonista la castagna in tutte le sue declinazioni. Quindi a S. Vittoria in Matenano “Castagne e dintorni”. A fine mese a Montedinove la regina è la Mela Rosa, con Sibillini in Rosa. A Rotella, a dicembre, falò in piazza e mercatini di Natale. A Force, per tutto il periodo, eventi e mostre per i 150 anni della nascita del celebre architetto forcese Ernesto Verrucci Bey.

Presente, all’evento, anche il commissario straordinario per la ricostruzione Guido Castelli. “Mettersi insieme, fare sinergia, creare rete, è l’unica strada per dare forza al nostro territorio e tutti noi sindaci vogliamo portare avanti con entusiasmo questo metodo anche su altri campi” dice il primo cittadino di Comunanza Domenico Sacconi che ha lanciato l’iniziativa. Apprezzamenti sui tanti eventi anche da Manuela Arcuri, reduce dalle riprese del film “Tradita”, girato in alcune zone della regione, che ha confessato di essere rimasta meravigliata del territorio delle Marche per la sua bellezza e ricchezza di paesaggi, dalla montagna, alle colline al mare, nonché dell’attivismo dei borghi montani. L’attrice ha anche rivelato molti aspetti della sua vita professionale, personale e familiare nell’intervista del giornalista Filippo Ferretti.