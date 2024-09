Nasce il progetto “Autunno nei Sibillini” Coinvolti otto Comuni del territorio: alla presentazione (sabato 28 settembre) ci sarà la madrina Manuela Arcuri

Un avvenimento storico per l’area montana dei Sibillini. Per la prima volta 8 comuni di questo territorio, delle province di Ascoli Piceno e Fermo, si uniscono per promuovere insieme le manifestazioni autunnali.

Le località coinvolte sono Comunanza, Amandola, Montefalcone Appennino, Smerillo, S. Vittoria in Matenano, Rotella, Montemonaco, Montedinove. Quindi nasce “Autunno nei Sibillini”, iniziativa base di sinergia per la promozione, la comunicazione e il marketing turistico di un territorio intero, e non solo di ogni singolo comune.

La presentazione ufficiale si terrà sabato 28 settembre alle ore 18.00 nell’auditorium “Adriano Luzi” di Comunanza. Ogni sindaco, o suo delegato, presenterà uno o più eventi che si terranno in questa stagione nel proprio paese.

Ospite speciale e straordinario, nel ruolo di madrina dell’evento, sarà l’attrice Manuela Arcuri, che torna nelle Marche a qualche anno di distanza dalla fortunata tournée teatrale che la vedeva in palcoscenico con la storia di “Pretty Woman”. L’attrice laziale è attualmente impegnata nella nostra regione a girare il film “Tradita” per la regia di Gabriele Altobelli, con Fernando Lindez, Giancarlo Giannini e William Levy. Lavoro che segna il suo ritorno davanti alla macchina da presa dopo alcuni anni. L’attrice ha dichiarato di essere felice di varare le iniziative in un territorio di cui è entusiasta. Per Manuela Arcuri, per anni presenza di spicco nelle commedie cinematografiche (“Bagnomaria” con Panariello, “A ruota libera” con Salemme, “Non si ruba a casa di ladri” di Carlo Vanzina) e indiscussa protagonista in tv, tra interprete di fiction (“Carabinieri”, “Il peccato e la vergogna”, “Il bello delle donne”) conduttrice di varietà (“Festival di Sanremo”, “Scherzi a parte”, “Venice Music Awards”,) sarà l’occasione di poter incontrare di nuovo il pubblico della nostra terra, sempre pieno di affetto e stima nei suoi confronti.

“Siamo entusiasti di avere la presenza di Manuela Arcuri, personaggio di eccellenza nel mondo del cinema, del teatro e della tv. La sua bravura, bellezza e fascino ben si coniugano con un territorio che splende di tante attrattive che vanno valorizzate dal lato turistico, a cominciare da quelle ambientali”, sottolinea il sindaco di Comunanza Domenico Sacconi a nome di tutti i suoi colleghi. L’attrice sarà anche intervistata pubblicamente dal giornalista Filippo Ferretti.

“E’ un’iniziativa fortemente voluta dai sindaci dei comuni presenti, che decidono di cominciare a camminare insieme – aggiunge Sacconi – specialmente per alcuni progetti territoriali strategici. Sfide da affrontare insieme per il futuro anche su altri fronti, come la sanità, le politiche del lavoro e quelle sociali, il lancio deciso del turismo e altro ancora, per combattere e risolvere alcune criticità, a cominciare dal forte calo demografico. Anche i sindaci dei comuni che in questa edizione non partecipano per mancanza di eventi autunnali come Force, Montefortino e Montelparo, sono molto positivi su questo tentativo di condividere il territorio e si aggiungeranno in futuro”.