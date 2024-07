Accoltellamento nella notte ad Amandola, ferito gravemente un ventenne L'aggressore, un suo coetaneo, è stato rintracciato poche ore dopo a Comunanza dai Carabinieri

Grave fatto di sangue nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 luglio: un ventenne è stato infatti accoltellato ripetutamente in un’abitazione di Amandola.

L’allarme, lanciato da una sua amica, è scattato intorno alle ore 4.00. Il personale sanitario del 118 è accorso sul posto, prestando le prime cure del caso al giovane, che sarebbe rimasto sempre cosciente nonostante le gravi ferite riportate: per lui è poi stato disposto il trasferimento d’urgenza in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona.

Le indagini per risalire all’autore dell’accoltellamento sono spettate ai Carabinieri della compagnia di Montegiorgio, che hanno rinvenuto nell’appartamento il coltello da cucina utilizzato per sferrare i fendenti. Nel giro di poche ore i militari sono stati in grado di rintracciare l’aggressore a Comunanza: si tratta di un coetaneo del ragazzo ferito, anch’egli residente nel Fermano. Il giovane si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.