Next Appennino, il Commissario alla ricostruzione Castelli incontra il Ministro Fitto

Accogliamo con profonda soddisfazione la notizia dell’avvenuto incontro tra il Commissario alla Ricostruzione, il senatore Guido Castelli e il Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR Raffaele Fitto. Un appuntamento proficuo, nel corso del quale il Commissario ha documentato al Ministro Fitto lo stato d’attuazione del Fondo Complementare per le Aree Sisma del Centro Italia e gli esiti delle progettualità finora attivate e approvate nei crateri 2016 e 2009 nell’ambito del programma Next Appennino.

Un’ulteriore azione concreta, considerando la qualificata e numerosa risposta data dalle imprese del territorio ai bandi di finanziamento pubblico per il rilancio economico e sociale del cratere.

Ora è fondamentale lavorare affinché venga effettuata quella rapida ricognizione di eventuali economie aggiuntive, dal momento che le domande per alcune linee di finanziamento hanno di gran lunga superato le dotazioni messe a disposizione. Una richiesta già avanzata recentemente da tutte le Associazioni di categoria operanti nell’Area Sisma e che oggi ci sembra quanto mai di estrema attualità.

La grande sfida alla quale le imprese sono chiamate necessita infatti di un ulteriore sforzo, consapevoli che i progetti presentati su Next Appennino possano concretamente rappresentare un passo fondamentale in termini di crescita economica e benessere per il territorio.

Sottolineiamo inoltre, con soddisfazione, l’annuncio dell’imminente partenza nel cratere di appalti stradali per 1,4 miliardi di euro. Contemporaneamente saranno pubblicati i bandi per gli interventi contenuti nel Piano Nazionale Complementare al PNRR per il sisma, che prevedono per il nostro territorio la realizzazione della Pedemontana di Ascoli, che collegherà la Salaria alla superstrada SS77.

Sotto questo aspetto, ci preme allora ringraziare il senatore Castelli, che dal suo insediamento nella Struttura Commissariale ha proseguito nella proficua collaborazione con tutti i soggetti portatori di interesse e l’incontro con il Ministro Fitto e il tavolo che si è creato con lui con al centro le istanze care alla Categoria è la riprova di una condivisione delle progettualità.

Enzo Mengoni, Presidente territoriale

Natascia Troli, Vicepresidente

da: Confartigianato Imprese Macerata – Ascoli Piceno – Fermo