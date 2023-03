Carmen Consoli in concerto a Fermo nella serata di venerdì 21 luglio L'esibizione fa parte del programma di Villa inVita Fermo Festival

In attesa di conoscere l’intero cartellone, una gustosa anticipazione per l’edizione 2023 di Villa inVita Fermo Festival, la manifestazione estiva promossa dal Comune di Fermo con l’AMAT che da otto anni anima il parco di Villa Vitali. Il 21 luglio lo splendido scenario accoglierà, in collaborazione con Best Eventi, Carmen Consoli, in trio con le chitarre di Massimo Roccaforte e il violino di Adriano Murania.

“Un’altra grande artista in città come Carmen Consoli, questa volta nella nostra arena di Villa Vitali nell’ambito del programma di VillaInVita. Un appuntamento con la musica della nostra programmazione estiva mentre proseguono quelli al Teatro dell’Aquila” – le parole del Sindaco Paolo Calcinaro.

“Ecco uno dei grandi nomi del calendario di Villa InVita, in collaborazione con AMAT che ringrazio – ha detto l’assessore alla cultura Micol Lanzidei – Carmen Consoli è un’artista molto amata e apprezzata che avremo l’onore di avere a Villa Vitali, la cui programmazione completa renderemo nota non appena possibile, a conferma dei grandi artisti che scelgono la nostra città come tappa dei loro tour”.

Mentre cresce l’attesa per Terra ca nun senti, il grande evento del 15 luglio a Siracusa, Carmen Consoli, eclettica e dalle mille anime musicali, annuncia il suo ritorno live in estate, con un tour che attraverserà tutta l’Italia.

Magnetica e penetrante, la cantantessa in trio con Massimo Roccaforte e Adriano Murania darà vita a un live che importerà un’atmosfera intima, scivolando verso un registro d’intensità sorprendente.

La tournée, prodotta e organizzate da OTR Live, segna un nuovo viaggio artistico per Carmen che ama sfidare le note da formidabile autrice, interprete e musicista.

Biglietti posto unico numerato 40 euro, prevendite attive presso biglietteria Teatro dell’Aquila 0734 284295, AMAT 071 2072439 e biglietterie del circuito vivaticket, anche on line. Inizio concerto ore 21.15.