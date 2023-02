“Superbonus, le paure dei sindaci del cratere sono concrete” Enzo Mengoni (Confartigianato): "Oggi più che mai, lo spettro di un nuovo periodo di incertezza è concreto"

Le preoccupazioni dei sindaci del cratere circa lo stop al Superbonus, riportate nei giorni scorsi dalla stampa (Arquata del Tronto, Camerino, Castelsantangelo sul Nera, Visso, Ussita e Muccia), sono più che comprensibili e trovano il sostegno della nostra Associazione. Preoccupazioni che sono anche in parte quelle delle nostre aziende, che vivono quotidianamente la problematica della cessione del credito.

Oggi più che mai, infatti, lo spettro di un nuovo periodo di incertezza è concreto, visto che ci troviamo in piena “ricostruzione pesante”, dove gli accolli – ribadiamo – sono anche del 20-30%. Quale committente sarà in grado di sobbarcarsi tale cifra? Pensiamo poi a questo periodo economico così complicato, con famiglie in difficoltà e pensionati che faticano ad arrivare a fine mese: in moltissimi si rassegneranno e rinunceranno ai lavori. Un danno, insomma, per le comunità.

E ora che sta prendendo il via anche la ricostruzione pubblica, la situazione si complica.

Noi comunque confidiamo che non avverrà il temuto blocco alla ricostruzione e siamo in attesa delle linee guida del Commissario Castelli, con il senatore che conosce bene la problematica di cui stiamo parlando.

Il Commissario Castelli sarà nostro ospite questo venerdì pomeriggio, nella nostra sede di Macerata, e siamo convinti che ci sarà una proficua collaborazione tra imprese ed USR e verrà trovata una soluzione che non metta in ginocchio i numerosi cantieri sisma attivi e quelli che dovranno partire a breve. Non getteremo così alle ortiche quanto di buono fatto in questi ultimi tempi.

Quello che ci preme chiedere e ottenere è una deroga ai bonus edilizi almeno per i lavori che interessano il cratere, perché altrimenti le paure dei sindaci si concretizzeranno.

Enzo Mengoni – Confartigianato Imprese Macerata – Ascoli Piceno – Fermo