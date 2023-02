Grande partecipazione all’incontro di Confartigianato sulla gestione dei rifiuti edili Le parole di Stefano Foresi: "Vogliamo promuovere dei colloqui nelle nostre sedi sul territorio"

Un numero considerevole di imprenditori edili ha partecipato, nei giorni scorsi, all’incontro gratuito “Rifiuti edili: normativa e procedure per una corretta gestione”. Durante l’appuntamento, promosso da Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo, sono stati trattati i temi centrali per le aziende come, ad esempio, la corretta gestione dei rifiuti dal punto di vista del gestore e del produttore secondo le normative vigenti in materia, le attività di recupero inerti, le autorizzazioni e documenti obbligatori. E non solo.

Soddisfatto dell’interesse espresso dalle imprese Stefano Foresi, Responsabile del Settore Edilizia, che ha promosso l’incontro in collaborazione con Alessandra Giuli e Cristina Sileoni dell’Ufficio Ambiente di Confartigianato interprovinciale, con l’ausilio di Alberto Casoni, consulente di assoluta esperienza in materia.

“Questo appuntamento – le parole di Foresi – fa parte di una serie di eventi formativi iniziata con un aggiornamento sulla “linea vita” e che proseguirà nei prossimi mesi toccando diverse questioni di rilievo per il comparto: stiamo infatti lavorando per ulteriori incontri sui sistemi di impermeabilizzazione e sui rinforzi strutturali, quindi sulle schiume poliuretaniche. Infine, vogliamo promuovere dei colloqui nelle nostre sedi sul territorio, aperti a tutti gli imprenditori, in cui daremo informazioni circa il Durc di congruità Sisma, il Durc di congruità nazionale e altre procedure”.

Le imprese possono contattare il Servizio Ambiente Confartigianato ai seguenti recapiti: Alessandra Giuli +390733366502 – a.giuli@confartigianatoimprese.org