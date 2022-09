Capannone in fiamme nella zona industriale di Grottammare Sul posto i Vigili del Fuoco

Sin dalle prime ore della mattinata di martedì 6 settembre, i Vigili del Fuoco sono intervenuti nella zona industriale “Valtesino” di Grottammare per via dell’incendio che ha interessato un capannone.

Le fiamme sono divampate poco prima delle ore 6.00 in un edificio ubicato in via California e utilizzato come deposito di monopattini elettrici. Non è ancora chiaro cosa abbia innescato il rogo.

I Vigili del Fuoco dei comandi di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, con l’ausilio di un’autoscala, sono riusciti a contrastare l’incendio, evitando che si potesse espandere ai capannoni attigui. Nessuna delle persone presenti sul posto ha riportato conseguenze da quanto avvenuto.