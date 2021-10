Scontro sull’A-14 tra Pedaso e Cupra Marittima, traffico in tilt Tre i veicoli coinvolti nell'incidente

Tre veicoli sono stati coinvolti in un incidente stradale verificatosi nel primo pomeriggio di giovedì 28 ottobre nel tratto autostradale dell’A-14 compreso tra gli svincoli di Cupra Marittima e Pedaso.

L’impatto, avvenuto in un tratto dove i veicoli transitano in un’unica carreggiata in entrambi i sensi di marcia, ha avuto luogo intorno alle 13.30 per cause tutt’ora in corso di accertamento.

Una delle persone che si trovavano a bordo dei mezzi incidentati, dopo essere stata estratta dalle lamiere della propria vettura, è stata condotta per accertamenti presso l’ospedale “Madonna del Soccorso” di San Benedetto del Tronto. Assai significative le ripercussioni sulla circolazione autostradale, rimasta bloccata nel tratto in questione per diverse ore con i conseguenti chilometri di code.