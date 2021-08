Segnalata la carenza di personale negli uffici postali del Piceno e del Fermano "Una situazione non più sopportabile per i lavoratori e per la cittadinanza"

195 Letture Associazioni

La Segreteria provinciale Failp-Cisal di Ascoli Piceno/Fermo denuncia la grave carenza di personale negli uffici postali e nel recapito della corrispondenza, con grave disagio al personale applicato ed alla clientela costretta a lunghe file negli uffici postali.

Sono presenti notevoli quantitativi di giacenza di corrispondenza nei centri di recapito.

La continua uscita di tanti lavoratori, per il raggiungimento del diritto alla pensione, non è accompagnata da nuove assunzioni.

Tali disagi sono affrontati dai responsabili delle filiali solo con richieste continue di prestazioni straordinarie e con continui distacchi quotidiani.

Una situazione non più sopportabile per i lavoratori e per la cittadinanza.

Il segretario provinciale Failp Cisal Vincenzo Valerio