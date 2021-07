Via libera all’Assegno Unico Temporaneo anche per i lavoratori autonomi Le domande potranno essere presentate entro e non oltre il 31 dicembre 2021

A partire dal mese di luglio anche i lavoratori autonomi potranno presentare la domanda per ottenere l’assegno unico temporaneo per i figli minori. Un sostegno rivolto alle categorie che non hanno diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare.

L’Assegno temporaneo è erogato in presenza di figli minori di 18 anni (inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo) ed è determinato sulla base dei livelli di ISEE ed in funzione del numero dei figli. L’importo mensile spetta in misura piena con una soglia minima di ISEE fino a 7.000 euro, ovvero 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, fino a 217,8 euro per nuclei più numerosi. La soglia massima di ISEE è di 50.000 euro, oltre la quale la misura non è prevista. Gli importi spettanti, inoltre, sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.

Ricordiamo che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale); 2. essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia; 3. essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età; 4. essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi (ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale); 5. essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità.

Per quanto riguarda, invece, l’assegno unico universale, dal 2022 sarà destinato a tutte le categorie senza limitazioni di reddito e dovrà sostituire progressivamente tutte le misure attualmente previste, compresi assegni familiari e detrazioni per i figli a carico.

Informiamo che le domande per richiedere l’Assegno Unico temporaneo possono essere presentate entro e non oltre il 31 dicembre 2021 (se presentate entro il 30 settembre 2021 l’assegno sarà riconosciuto dal mese di luglio 2021) tramite gli uffici del Patronato Inapa di Confartigianato: Macerata 0733 3661 – Ascoli Piceno 0733 366 942 – Fermo 0733 366 928.

da: Confartigianato Imprese Macerata – Ascoli Piceno – Fermo