“Via libera ai vaccini per gli odontotecnici, accolta la richiesta di Confartigianato” La responsabile D'Angelantonio: "L'Asur ha precisato che possono prenotare in via prioritaria la vaccinazione anti Covid-19"

Via libera alla campagna vaccinale anti Covid-19 per gli odontotecnici.

Questo importante risultato giunge in seguito all’azione di Confartigianato, che ha inoltrato agli enti competenti la richiesta di inserire gli odontotecnici tra le categorie prioritarie per la somministrazione del vaccino, alla luce del loro ruolo operativo nelle strutture pubbliche e private.

“Siamo soddisfatti per il positivo riscontro da parte dell’ Asur Marche, che ha dato seguito al quesito che gli avevamo posto – le parole di Eleonora D’Angelantonio, Responsabile Confartigianato Benessere-. La nostra associazione si è fatta portavoce della categoria, con gli odontotecnici che avevano avanzato la richiesta come necessaria tutela per operatori e clienti. L’Asur, con risposta puntale, ha precisato proprio che gli odontotecnici, come operatori sanitari, possono prenotare in via prioritaria la vaccinazione anti Covid-19”.

Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo ricorda che sul sito dell’Asur Marche è attivo il modulo online di prenotazione volontaria all’adesione alla campagna di vaccinazione anti Covid-19, che comprende alcune categorie sanitarie.

da: Confartigianato Imprese Macerata – Ascoli Piceno – Fermo