In arrivo il bando della Regione Marche a sostegno della creazione d’impresa Confartigianato propone a tal proposito un webinar gratuito, in programma per giovedì 28 gennaio alle ore 17.00

134 Letture Associazioni

E’ atteso a breve il bando della Regione Marche a sostegno della creazione di impresa, che prevede un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di 35.000 euro.

Una misura agevolativa che rappresenta un’opportunità da non perdere per gli aspiranti imprenditori intenzionati ad avviare la propria attività, e che Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo andrà ad illustrare nel corso del webinar gratuito programmato per giovedì 28 gennaio alle ore 17.00. Verranno inoltre fornite informazioni su ulteriori bandi di contributo per le imprese costituite e da costituire.

Ad intervenire al webinar saranno, oltre ai referenti dell’associazione, anche l’Assessore Regionale al Lavoro ed alla Formazione Professionale Stefano Aguzzi, e la funzionaria regionale Dott.ssa Simona Pasqualini, responsabile del procedimento.

Il bando è rivolto a disoccupati residenti nei Comuni della Regione Marche che non fanno parte delle aree di crisi industriale e nei Comuni ricadenti nella Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) e degli Investimenti territoriali integrati (ITI) urbani. Verrà inoltre finanziato l’avvio di studi professionali e liberi professionisti. Ricordiamo che la partita iva dovrà essere costituita successivamente alla presentazione della domanda.

Si tratta di un intervento della Regione Marche specificamente rivolto alla creazione di impresa, una finalità che Confartigianato persegue con impegno e tenacia attraverso il servizio Fare Impresa, che ha proprio l’obiettivo di stimolare la creazione d’impresa e accompagnare gli aspiranti imprenditori nella realizzazione della propria idea affiancandoli in ogni fase della creazione della nuova attività attraverso un team di consulenti. Un gruppo di esperti che segue il futuro imprenditore dalla nascita dell’idea d’impresa al progetto, dallo studio di mercato alla scelta della forma giuridica, fino alla realizzazione del business plan, supportandolo in tutti i passaggi burocratici, nelle iscrizioni ai vari Enti e negli adempimenti da seguire, ed aiutandolo a trovare agevolazioni fiscali e contributi a fondo perduto su misura.

E’ ancora possibile iscriversi al webinar informativo gratuito al seguente link: https://www.confartigianatoimprese.org/2021/01/11/contributi-a-fondo-perduto-per-il-sostegno-alla-creazione-di-impresa/.

da: Confartigianato Imprese Macerata – Ascoli Piceno – Fermo